Написание SEO текстов

Требуется написать SEO тексты для интернет-магазина

На основании текста страниц конкурентов составить описание к группе товаров. Уникальность текста – не менее 97%

Структуру текста и заголовки будем обсуждать.

Текст 1000-1500 символов, тематика – керамогранит и керамическая плитка

Семантику предоставлю по каждой группе товаров

В сообщении прошу написать стоимость за 1000 збп в и ваш опыт в написании текстов по строительной тематике.

Важно быть в рабочее время в онлайне и отвечать по возможности быстро