Написание SEO текстов

Нужно написать 10 SEO статей по 2-4 тыс знаков Тематика - молочные продукты От нас список ключевых слов и примеры текстов которые можно переработать От Вас цена и срок?
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Требуется написать SEO тексты для интернет-магазина
На основании текста страниц конкурентов составить описание к группе товаров. Уникальность текста – не менее 97%
Структуру текста и заголовки будем обсуждать.
Текст 1000-1500 символов, тематика – керамогранит и керамическая плитка
Семантику предоставлю по каждой группе товаров
В сообщении прошу написать стоимость за 1000 збп в и ваш опыт в написании текстов по строительной тематике.
Важно быть в рабочее время в онлайне и отвечать по возможности быстро
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