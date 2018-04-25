Написать статьи для людей, размер 1000-2000

КопирайтингЗакрыт7 заявок251 просмотр
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Добрый вечер! Необходимо написать несколько статей по заданным тематикам. Материал должен быть ориентирован не на поисковики, а на людей. Информативность, грамотность, уникальность. Размер 1200-2000 знаков. Подробности исполнителю. Срок сдачи - 26.04. до 16.00

6 лет назад
Almayzn
Алина 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад