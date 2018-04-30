Описание категорий для онлайн кинотеатра

Отлично поработали с исполнителем. Павел очень быстро вник в суть и с первого раза выдал отличное качество работы (в том числе и полное соответствие требованиям по ТЗ, что далеко не всегда удавалось в полной мере другим исполнителям). Буду обращаться на постоянной основе!