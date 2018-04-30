Описание категорий для онлайн кинотеатра

КопирайтингЗавершен3 заявки203 просмотра
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Здравствуйте, необходимо написать 35 категорий для сайта фильмов онлайн. 

Требования:

  • Уникальность по text.ru - 100%, тошнота по advego - 3%.
  • Объем статьи - 2000 сбп.
  • Грамотное размещение предоставленных ключей (2 шт на статью).
  • Соблюдение предоставленной семантики (контроль по advego онлайн - сервис мгновенно выдает результат).
При личном общении предоставлю пример ТЗ и образец статьи. Готовьте, пожалуйста, сразу примеры статей, желательно, в развлекательной тематике. Для теста выдаю сначала 1 статью (оплачивается в полном объеме).

Оплата - 40 р/1000 сбп

P.S. работа не для начинающих.

6 лет назад
vimtext
Игорь 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
PYu
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$20
4 дня
Отлично поработали с исполнителем. Павел очень быстро вник в суть и с первого раза выдал отличное качество работы (в том числе и полное соответствие требованиям по ТЗ, что далеко не всегда удавалось в полной мере другим исполнителям). Буду обращаться на постоянной основе!
Спасибо заказчику. Четкая постановка задачи, быстрая оплата с приятным бонусом. Рекомендую!
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