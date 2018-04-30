Очень понравилось работать с Виктором. Общался с несколькими исполнителями - Виктор предложил наиболее адекватный бюджет среди всех без потери качества. Другие исполнители за эти же деньги озвучивали готовность применить шаблонные готовые решения без намека на индивидуальность и, соответственно, без получения необходимого результата. По факту: 1. ТЗ было выполнено на все 100%. Персонажи отрисованы именно так, как нужно было. Локация понравилась с первого раза, хотя у дизайнера не было даже визуального примера на что ориентироваться. Дикторы также отлично справились со своей задачей + в тему был подобран остальной звуковой ряд. В анимации не было никаких "роботизированных шаблонных движений" - отрисовали заранее элементы под все дубли. 2. Сроки соблюдены на 100% - даже на 110, так как работу тормозил я из-за загруженности по времени, и не всегда мог сразу согласовать очередной этап выполненных работ. Но все равно уложились в срок, так как работы выполнялись даже ранее заявленного времени. В общем, рад, что удалось найти такого профессионала. Очень рекомендую!