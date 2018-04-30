vimtext

Игорь vimtext

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Переработать скрипт clickunder в tabunder

    $30

    Требуется переработать скрипт clickunder в tabunder. Новый скрипт должен открывать вкладку под активной при клике на странице. Приложен исходный код. Рассмотрим готовый код, который работает корректно. Оплата через USDT, возможен P2P.

    Написание скриптов
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Восстановить работоспособность функционала сайтов

    Необходимо восстановить работоспособность трех неработающих сайтов на самописной CMS после переноса на другой сервер. Имеется дистрибутив с файлами установки и работающие сайты для анализа. Требуется наладить воспроизведение и скачивание файлов. Стоимость работы - договорная.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разметка Schema.org

    Требуется выполнить разметку полной новости и строк навигации на CMS DLE с учетом текущих ошибок в валидаторе. В отзыве укажите итоговую стоимость и сроки выполнения работы.

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Описание категорий (игры онлайн)

    Требуются исполнители для создания уникальных описаний категорий на тему игр онлайн. Объем статьи – 2000 сбп, уникальность 100% по text.ru, классическая тошнота до 3%. Необходимы грамотное размещение ключей и соблюдение семантики. Оплата производится 1,35 WMZ/100 рублей за 1000 сбп.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Описание программ (Soft-тематика)

    $1

    Здравствуйте, ищу исполнителей для работы над описаниями Soft-тематики (программы). Оплата - 80 р/1000 сбп (WM/ЯД - с другими платежными системами не работаю). ТЗ: Уникальность по text.ru - 100%,  ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание некоммерческого мультфильма

    Здравствуйте, необходимо полностью отрисовать, анимировать и озвучить мультфильм по заранее разработанному сценарию. Ориентировочный хронометраж - 1:30-2:00 мин. Сценарий предоставлю после согласования ориентировочного бюджета.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Описания жанров игр и музыки

    Здравствуйте, ищу 2-х исполнителей для работы над описаниями игровых жанров (стратегии, гонки и т.п.) и музыки (рок, танцевальная и т.п.).  Оплата - 50 р/1000 сбп Работа по ТЗ: Уникальность ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Описание категорий для онлайн кинотеатра

    Здравствуйте, необходимо написать 35 категорий для сайта фильмов онлайн.  Требования: Уникальность по text.ru - 100%, тошнота по advego - 3%.Объем статьи - 2000 сбп.Грамотное размещение предоставленных ключей (2 шт на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать описания для жанров сайта фильмов

    Здравствуйте, необходимо сделать описание категорий для сайта фильмов (общий объем около 80 категорий, он будет поделен между несколькими исполнителями).   ТЗ:  1. Объем статей – 2000 сбп;  2. Уникальность – 100% по ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт на английском языке

    Здравствуйте, необходимо сделать описания для 46 категорий + главная по 2000 сбп на английском языке для сайта торрент фильмов: Main Serials Games movies 2017  movies 2016  movies ...

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищу копирайтеров

    Здравствуйте. Ищу двух копирайтеров, которые одинаково хорошо пишут практически на любые темы (общая направленность тем: что это такое, как это сделать). Требования к исполнителям: 1. демонстрация примеров работ (портфолио/ссылки на источники/файлы/фотографии ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

TOPStudio
Игорь 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Разметка Schema.org
DLE
Понятная задача и моментальная оплата. Обязательно рекомендую :)
За умеренную плату специалист оперативно решил вопрос, который не смог осилить другой исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
lachekamora
Екатерина 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$16
10 баллов
4 года назад
Описание программ (Soft-тематика)
Заказчик предоставляет четкое ТЗ.
Работа выполнена в срок согласно ТЗ
Ответный отзыв
victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
6 лет назад
Создание некоммерческого мультфильма
Работа получилась очень интересная,прошла успешно.Четко сформулированное задание.Оплата в срок.Рекомендую однозначо сотрудничество.
Очень понравилось работать с Виктором. Общался с несколькими исполнителями - Виктор предложил наиболее адекватный бюджет среди всех без потери качества. Другие исполнители за эти же деньги озвучивали готовность применить шаблонные готовые решения без намека на индивидуальность и, соответственно, без получения необходимого результата. По факту: 1. ТЗ было выполнено на все 100%. Персонажи отрисованы именно так, как нужно было. Локация понравилась с первого раза, хотя у дизайнера не было даже визуального примера на что ориентироваться. Дикторы также отлично справились со своей задачей + в тему был подобран остальной звуковой ряд. В анимации не было никаких "роботизированных шаблонных движений" - отрисовали заранее элементы под все дубли. 2. Сроки соблюдены на 100% - даже на 110, так как работу тормозил я из-за загруженности по времени, и не всегда мог сразу согласовать очередной этап выполненных работ. Но все равно уложились в срок, так как работы выполнялись даже ранее заявленного времени. В общем, рад, что удалось найти такого профессионала. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
PYu
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Описание категорий для онлайн кинотеатра
Спасибо заказчику. Четкая постановка задачи, быстрая оплата с приятным бонусом. Рекомендую!
Отлично поработали с исполнителем. Павел очень быстро вник в суть и с первого раза выдал отличное качество работы (в том числе и полное соответствие требованиям по ТЗ, что далеко не всегда удавалось в полной мере другим исполнителям). Буду обращаться на постоянной основе!
Ответный отзыв