Требуется переработать скрипт clickunder в tabunder. Новый скрипт должен открывать вкладку под активной при клике на странице. Приложен исходный код. Рассмотрим готовый код, который работает корректно. Оплата через USDT, возможен P2P.
- $30Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо восстановить работоспособность трех неработающих сайтов на самописной CMS после переноса на другой сервер. Имеется дистрибутив с файлами установки и работающие сайты для анализа. Требуется наладить воспроизведение и скачивание файлов. Стоимость работы - договорная.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить разметку полной новости и строк навигации на CMS DLE с учетом текущих ошибок в валидаторе. В отзыве укажите итоговую стоимость и сроки выполнения работы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуются исполнители для создания уникальных описаний категорий на тему игр онлайн. Объем статьи – 2000 сбп, уникальность 100% по text.ru, классическая тошнота до 3%. Необходимы грамотное размещение ключей и соблюдение семантики. Оплата производится 1,35 WMZ/100 рублей за 1000 сбп.Копирайтинг7 заявокЗакрыт3 года назад
- $1
Здравствуйте, ищу исполнителей для работы над описаниями Soft-тематики (программы). Оплата - 80 р/1000 сбп (WM/ЯД - с другими платежными системами не работаю). ТЗ: Уникальность по text.ru - 100%, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте, необходимо полностью отрисовать, анимировать и озвучить мультфильм по заранее разработанному сценарию. Ориентировочный хронометраж - 1:30-2:00 мин. Сценарий предоставлю после согласования ориентировочного бюджета.Анимация1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, ищу 2-х исполнителей для работы над описаниями игровых жанров (стратегии, гонки и т.п.) и музыки (рок, танцевальная и т.п.). Оплата - 50 р/1000 сбп Работа по ТЗ: Уникальность ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, необходимо написать 35 категорий для сайта фильмов онлайн. Требования: Уникальность по text.ru - 100%, тошнота по advego - 3%.Объем статьи - 2000 сбп.Грамотное размещение предоставленных ключей (2 шт на ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, необходимо сделать описание категорий для сайта фильмов (общий объем около 80 категорий, он будет поделен между несколькими исполнителями). ТЗ: 1. Объем статей – 2000 сбп; 2. Уникальность – 100% по ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, необходимо сделать описания для 46 категорий + главная по 2000 сбп на английском языке для сайта торрент фильмов: Main Serials Games movies 2017 movies 2016 movies ...Рерайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Ищу двух копирайтеров, которые одинаково хорошо пишут практически на любые темы (общая направленность тем: что это такое, как это сделать). Требования к исполнителям: 1. демонстрация примеров работ (портфолио/ссылки на источники/файлы/фотографии ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад