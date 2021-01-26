Написать тексты о теплом поле под плитку, выпускаемом зарубежными производителями.
Описание программ (Soft-тематика)
Здравствуйте, ищу исполнителей для работы над описаниями Soft-тематики (программы).
Оплата - 80 р/1000 сбп (WM/ЯД - с другими платежными системами не работаю).
ТЗ:
Уникальность по text.ru - 100%,
Классическая тошнота по advego - 3%.
Объем статьи - 2000-4000 сбп.
Грамотное размещение предоставленных ключей (2-3 шт на статью).
Соблюдение семантики (использование определенных слов из ТЗ в указанном количестве раз). Контроль по advego онлайн - сервис мгновенно выдает результат проверки.
Выбранный исполнитель
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