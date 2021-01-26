Описание программ (Soft-тематика)

$1
  1. Биржа фриланса
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Завершен7 заявок632 просмотра

Здравствуйте, ищу исполнителей для работы над описаниями Soft-тематики (программы).

Оплата - 80 р/1000 сбп (WM/ЯД - с другими платежными системами не работаю).

ТЗ:

Уникальность по text.ru - 100%, 

Классическая тошнота по advego - 3%.

Объем статьи - 2000-4000 сбп.

Грамотное размещение предоставленных ключей (2-3 шт на статью).

Соблюдение семантики (использование определенных слов из ТЗ в указанном количестве раз). Контроль по advego онлайн - сервис мгновенно выдает результат проверки.

5 лет назад
vimtext
Игорь 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

lachekamora
Екатерина 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$16
3 дня
Escrow
Работа выполнена в срок согласно ТЗ
Заказчик предоставляет четкое ТЗ.

Заявки фрилансеров

Борис
 
33 года
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Был
5 лет назад
5 лет назад
lachekamora
Екатерина 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
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5 лет назад

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