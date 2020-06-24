Копирайтер с минимальным понимаем в сфере it

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Закрыт3 заявки365 просмотров

Есть тезисный конспект для вебинара https://docs.google.com/document/d/1zAmKSueiM0duUC4l0dHXSpzGO01ZfiztKzMMbV0mwmc/edit?usp=sharingНужно на его основе сделать рекламный текст длиной 200 символов, 500-1000.Прикрепляйте примеры своих работ.По цене предлагайте.

5 лет назад
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