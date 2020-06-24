Написание текстов на тематику экономика, форекс, валюта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок468 просмотров

Добрый день уважаемые редакторы.

Ищу исполнителя для написания 50-ти текстов (от 2,2к до 5-6к символов без пробелов) по предоставленной инструкции и ТЗ.

Сроки на написание до 30 дней.

При подаче заявки прошу скинуть ссылки на вашы работы, с сайта или гугл доки).

Оплату могу провести как на карту приват, так и на вебмани.

Предпочтение для исполнителя (опыт/качество+цена)

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