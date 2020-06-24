Сео-текст не более 2500 знаков с пробелами. Ключей много - внимательно смотрите ТЗ в приложении. Называйте цену за 1000 зсп Учитывайте, что таких текстов у нас много:) Сработаемся на ...
Написание текстов на тематику экономика, форекс, валюта
Добрый день уважаемые редакторы.
Ищу исполнителя для написания 50-ти текстов (от 2,2к до 5-6к символов без пробелов) по предоставленной инструкции и ТЗ.
Сроки на написание до 30 дней.
При подаче заявки прошу скинуть ссылки на вашы работы, с сайта или гугл доки).
Оплату могу провести как на карту приват, так и на вебмани.
Предпочтение для исполнителя (опыт/качество+цена)
Заявки фрилансеров
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