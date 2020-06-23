Написать пост обо мне для корпоративного Инстаграм

Нужен контент-менеджер для написания нескольких статей для сайта (о компании, доставка, оплата и т.д.)
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Начнем с главного?
Меня зовут Татьяна я руководитель отдела продаж. Мне 35 лет.
15 из которых я в продажах.
почти 10 лет проработала в банке 7 из которых на руководящей должности.
И с 2017 года в любимой и дорогой для меня компании ГринСити.
Образование: высшее с отличием магистр по специальности менеджмент.
Прошла десятки тренингов по продажам, управлению, работе на рынке недвижимости.
В компании ГринСити получила новое образование брокера по недвижимости. Являюсь сертифицированным в РГР...Я с рождения живу в г. Симферополь очень люблю его и ни на какой другой не променяю поэтому самое важное в работе для меня это честность и порядочность.Сегодня в моем коллективе уже 15 менеджеров и я с уверенностью могу сказать что в нашей команде только профессионалы своего дела. К кому б Вы не обратились Вам предложат самое подходящее для Вас, проведут качественную презентацию, подготовят вовремя и правильно составленные документы и будут на связи до получения ключей.
Если у Вас есть желание присоединится к нашей команде мой номер телефона:...
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