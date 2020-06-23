Написать пост обо мне для корпоративного Инстаграм

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Начнем с главного?

Меня зовут Татьяна я руководитель отдела продаж. Мне 35 лет.

15 из которых я в продажах.

почти 10 лет проработала в банке 7 из которых на руководящей должности.

И с 2017 года в любимой и дорогой для меня компании ГринСити.

Образование: высшее с отличием магистр по специальности менеджмент.

Прошла десятки тренингов по продажам, управлению, работе на рынке недвижимости.

В компании ГринСити получила новое образование брокера по недвижимости. Являюсь сертифицированным в РГР...Я с рождения живу в г. Симферополь очень люблю его и ни на какой другой не променяю поэтому самое важное в работе для меня это честность и порядочность.Сегодня в моем коллективе уже 15 менеджеров и я с уверенностью могу сказать что в нашей команде только профессионалы своего дела. К кому б Вы не обратились Вам предложат самое подходящее для Вас, проведут качественную презентацию, подготовят вовремя и правильно составленные документы и будут на связи до получения ключей.

Если у Вас есть желание присоединится к нашей команде мой номер телефона:...

5 лет назад
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