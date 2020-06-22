Написание статей на аграрную\сельскохозяйственную тематику

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Закрыт17 заявок525 просмотров

Необходимо написание 15 статей на аграрную тематику: выращивание и торговля пшеницей и др. зерновых культур, зернотрединг и т.п. Опыт написания статей по данной или смежным темам обязательно указывайте в портфолио. Размер статей 3000-4000 знаков.

Написание статей
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Заявки фрилансеров

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Копирайтинг
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#1
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Алексей
 
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Ольга
 
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121 отзыв
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Наталья
 
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