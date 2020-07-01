Необходимо расписать услуги сайта, тема: разработка, обслуживание, продвижение сайтов.
Написать статью на английском языке (рерайт)
Добрый день, Уважаемые копирайтеры.
Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: Как стать мануальным терапевтом.
Объем статьи 1000 слов.
Рерайт уникальный - от 85% по etxt.biz.
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howtobecome.com/how-to-become-a-chiropractor
veterinarytechnician.com/becoming-an-animal-chiropractor/
ibelieveinoklahoma.com/how-to-become-an-animal-chiropractor/
Срок выполнения 2 дня.
В ответ на этот заказ прошу написать Ваш опыт работы в написании статей на английском языке.
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