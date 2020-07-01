Написать статью на английском языке (рерайт)

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок668 просмотров

Добрый день, Уважаемые копирайтеры.

Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: Как стать мануальным терапевтом.

Объем статьи 1000 слов.

Рерайт уникальный - от 85%  по etxt.biz.

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Статьи, с которых нужно взять информацию для написания статьи: 

howtobecome.com/how-to-become-a-chiropractor

veterinarytechnician.com/becoming-an-animal-chiropractor/

ibelieveinoklahoma.com/how-to-become-an-animal-chiropractor/

 

Срок выполнения 2 дня. 

В ответ на этот заказ прошу написать Ваш опыт работы в написании статей на английском языке.

 

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5 лет назад
mezo-elena
Елена 
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Выбранный исполнитель

irini15
Ирини 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
$3
2 дня
Escrow
Отличный исполнитель! Очень рекомендую!
Настоятельно рекомендую всем фрилансерам этого заказчика!Сотрудничала с удовольствием.

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