Нужен автор для 50 статей-рейтингов, в основном направления техника и софт. Также от автора требуется: 1) Грамотное составление плана статьи, т.е. участников рейтинга (например, список лучших холодильников). 2) Размещение текстов на WordPress сайте. ...
Написание текста для привлечения новых клиентов в телеграмме
Написание текста в телеграмме
Заявки фрилансеров
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