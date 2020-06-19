Копирайтер для отзывов на товары, магазины, компании. И т,д.

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Закрыт35 заявок1361 просмотр

Итак. Нужен человек для написания отзывов, у которого имеется уже опыт и может справится с ТЗ (Время обучать у меня нету). Отзывы будут нужны разные и не похожие на предыдущие. Cтоимость одного отзыва 10Р - (Длина в среднем 150 символов, когда можно короче, когда длиннее.) Оплату произвожу раз в день либо неделю (Как вам будет удобно). 

5 лет назад
Angel2804
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5 лет назад

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