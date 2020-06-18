Написание статей + выкладка на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт57 заявок1530 просмотров

Данная работа подойдет для начинающих копирайтеров, а также для людей желающих подзаработать.

Есть работа, по написанию статей. Размер зависит от вашего полета мысли: 1000, 2000 или 3000 знаков. 3 разных  тематики, следовательно 3 разных сайта. Вам необходимо, на интуитивном уровне быть знакомым с такими платформами как WordPress, PrestaShop. Если вы не сталкивались с этим, я помогу. 

Условия работы:

1. Необходимо подбирать изображение под данную тематику (здесь нет особых требований, главное, что бы они более менее сочетались с друг другом и гармонично отображались на сайте)

Если статья на 1000 знаков - необходимо подобрать 14 шт изобр. 

Если на 2000 и 3000 знаков - 20 изобр.

Также возможна выкладка видео на ютуб

2. Использование ключевых слов в статье обязательно (их я предоставлю)

3.  100% уникальность статьи

4. Необходимо использовать перелинковку на данный сайт. 

5. Вам нужно будет заполнить отчет

Все требования прописаны более подробно в документе, который я предоставлю исполнителю. Также как и отчет. Статья считается законченной после выкладки на сайт

Оплата:

Стоимость за статью на 1000 знаков - 100 грн.

2000 знаков -140 грн.

3000 - 180 грн.

Стоимость фиксированная, без торгов. Кого устаивают условия работы откликайтесь.

PrestaShopWordPressНаписание статей
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