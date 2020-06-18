Нужно создать уникальное описание товара, с уникальностью больше 80% для товара.
Написание статей + выкладка на сайт
Данная работа подойдет для начинающих копирайтеров, а также для людей желающих подзаработать.
Есть работа, по написанию статей. Размер зависит от вашего полета мысли: 1000, 2000 или 3000 знаков. 3 разных тематики, следовательно 3 разных сайта. Вам необходимо, на интуитивном уровне быть знакомым с такими платформами как WordPress, PrestaShop. Если вы не сталкивались с этим, я помогу.
Условия работы:
1. Необходимо подбирать изображение под данную тематику (здесь нет особых требований, главное, что бы они более менее сочетались с друг другом и гармонично отображались на сайте)
Если статья на 1000 знаков - необходимо подобрать 14 шт изобр.
Если на 2000 и 3000 знаков - 20 изобр.
Также возможна выкладка видео на ютуб
2. Использование ключевых слов в статье обязательно (их я предоставлю)
3. 100% уникальность статьи
4. Необходимо использовать перелинковку на данный сайт.
5. Вам нужно будет заполнить отчет
Все требования прописаны более подробно в документе, который я предоставлю исполнителю. Также как и отчет. Статья считается законченной после выкладки на сайт
Оплата:
Стоимость за статью на 1000 знаков - 100 грн.
2000 знаков -140 грн.
3000 - 180 грн.
Стоимость фиксированная, без торгов. Кого устаивают условия работы откликайтесь.
Заявки фрилансеров
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