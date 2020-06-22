Здравствуйте! Ищу ответственного копирайтера для написания статей на блог,посвященный праву. Желательно, чтобы вы разбирались в юридической тематике. Нужно написать 60 статей размером 3500 - 4000 знаков. Плата 50 рублей за тысячу знаков. ...
Написать текст на тему клининга
Необходимо написать текст на тему: Клининговая компания в Одессе. Текст +-3 тыс. символов. ТЗ будет предоставлено
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