Контент тестостерон

$14
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Завершен1 заявка178 просмотров

1. Описание работы

 

Нужно написатьстатью на тему “Повышение тестостерона:как правильно выбрать нужный препарат?”

для этой страницы -https://steroidsshop-ua.com/substance/5/

 

2. Требования к содержанию:

 

 

Обязательныетребования:

 

  • Количество символов до 7000 -  8000 символов.
  • Текст на русском языке
  • Уникальность: более 95% по Advego
  • Текст должен быть полезным и удобочитаемым для пользователя.
  • Не должно быть слиш­ком длин­ных пред­ло­же­ний.
  • Классическая тошнота документа  не больше 8% -

    https://advego.com/text/seo/

  • Академическая тошнота документа не больше 10% - https://advego.com/text/seo/

В текстеобязательно должны быть написаны ключевые слова (список ниже - раздел №5) Используем

1-2 ключа на 1000 знаков.

 

В разделе 4 указанотематическое слово и количество ее вхождений в тексте.

 

Втексте должна быть только полез­ная для целе­вой ауди­то­рии инфор­ма­ция, без

«воды», без вводных словосочетаний «стоит отметить», «как всем известно», «вне

вся­кого сомне­ния» и про­чих. Запросы использовать в читаемом (!!!) виде, равномерно по всему тексту.

Дополнительные слова (раздел 4)должны находиться в тексте около основных. И должны быть привязаны к ним по

смыслу

.

3. Структура текста

 

Раздел № 1 -  Тестостерон: один из ключевых гормонов длямужчин

Раздел №2 -   Как действуют тестостерон на организм?

Раздел №3 -  Эффект от препаратов для повышениятестостерона

Раздел №4  - Виды тестостерона ( акцент в описаниеделаем на Анаболические комплексы) все остальные описываемверхнеуровнево )

Раздел №5 -  Как принимать: Курс приема тестостерона

Раздел №6 -  Безопасно ли принимать тестостерон?   

Раздел № 7 - Почему стоит купитьтестостерон на СтероидШоп?

 

 

 

 

4.Ключи (LSI)

 

[table]

Кол-во ?

Рел.?

тестостерон

10

препарат

9

повышение

12

гормон

7

повышать

4

спортивный

3

уровень

5

комплекс

3

анаболический

3

рост

3

мышечный

3

средство

2

продукция

2

спортсмен

4

активный

1

питание

1

использование

5

масса

5

[/table] 

5. Ключи (точное вхождение)

 

[table]

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[/table] 

5 лет назад
vparhomenkopro
38 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$14
1 день
Хороший текст, все требования выполнены. Продолжаем работу.
В очередной раз доволен сотрудничеством)

Заявки фрилансеров

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

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