Контент тестостерон

1. Описание работы

Нужно написатьстатью на тему “Повышение тестостерона:как правильно выбрать нужный препарат?”

для этой страницы -https://steroidsshop-ua.com/substance/5/

2. Требования к содержанию:

Обязательныетребования:

Количество символов до 7000 - 8000 символов.

Текст на русском языке

Уникальность: более 95% по Advego

Текст должен быть полезным и удобочитаемым для пользователя.

Не должно быть слиш­ком длин­ных пред­ло­же­ний.

Классическая тошнота документа не больше 8% - https://advego.com/text/seo/

Академическая тошнота документа не больше 10% - https://advego.com/text/seo/

В текстеобязательно должны быть написаны ключевые слова (список ниже - раздел №5) Используем

1-2 ключа на 1000 знаков.

В разделе 4 указанотематическое слово и количество ее вхождений в тексте.

Втексте должна быть только полез­ная для целе­вой ауди­то­рии инфор­ма­ция, без

«воды», без вводных словосочетаний «стоит отметить», «как всем известно», «вне

вся­кого сомне­ния» и про­чих. Запросы использовать в читаемом (!!!) виде, равномерно по всему тексту.

Дополнительные слова (раздел 4)должны находиться в тексте около основных. И должны быть привязаны к ним по

смыслу

.

3. Структура текста

Раздел № 1 - Тестостерон: один из ключевых гормонов длямужчин

Раздел №2 - Как действуют тестостерон на организм?

Раздел №3 - Эффект от препаратов для повышениятестостерона

Раздел №4 - Виды тестостерона ( акцент в описаниеделаем на Анаболические комплексы) все остальные описываемверхнеуровнево )

Раздел №5 - Как принимать: Курс приема тестостерона

Раздел №6 - Безопасно ли принимать тестостерон?

Раздел № 7 - Почему стоит купитьтестостерон на СтероидШоп?

4.Ключи (LSI)

[table]

Кол-во ?

Рел.?

тестостерон

10

препарат

9

повышение

12

гормон

7

повышать

4

спортивный

3

уровень

5

комплекс

3

анаболический

3

рост

3

мышечный

3

средство

2

продукция

2

спортсмен

4

активный

1

питание

1

использование

5

масса

5

[/table]

5. Ключи (точное вхождение)

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