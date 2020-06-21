Здравствуйте! Ищу ответственного копирайтера для написания статей на блог,посвященный праву. Желательно, чтобы вы разбирались в юридической тематике. Нужно написать 60 статей размером 3500 - 4000 знаков. Плата 50 рублей за тысячу знаков. ...
Контент тестостерон
1. Описание работы
Нужно написатьстатью на тему “Повышение тестостерона:как правильно выбрать нужный препарат?”
для этой страницы -https://steroidsshop-ua.com/substance/5/
2. Требования к содержанию:
Обязательныетребования:
- Количество символов до 7000 - 8000 символов.
- Текст на русском языке
- Уникальность: более 95% по Advego
- Текст должен быть полезным и удобочитаемым для пользователя.
- Не должно быть слишком длинных предложений.
- Классическая тошнота документа не больше 8% -
- Академическая тошнота документа не больше 10% - https://advego.com/text/seo/
1-2 ключа на 1000 знаков.
В разделе 4 указанотематическое слово и количество ее вхождений в тексте.
Втексте должна быть только полезная для целевой аудитории информация, без
«воды», без вводных словосочетаний «стоит отметить», «как всем известно», «вне
всякого сомнения» и прочих. Запросы использовать в читаемом (!!!) виде, равномерно по всему тексту.
Дополнительные слова (раздел 4)должны находиться в тексте около основных. И должны быть привязаны к ним по
смыслу
.
3. Структура текста
Раздел № 1 - Тестостерон: один из ключевых гормонов длямужчин
Раздел №2 - Как действуют тестостерон на организм?
Раздел №3 - Эффект от препаратов для повышениятестостерона
Раздел №4 - Виды тестостерона ( акцент в описаниеделаем на Анаболические комплексы) все остальные описываемверхнеуровнево )
Раздел №5 - Как принимать: Курс приема тестостерона
Раздел №6 - Безопасно ли принимать тестостерон?
Раздел № 7 - Почему стоит купитьтестостерон на СтероидШоп?
4.Ключи (LSI)
[table]
Кол-во ?
Рел.?
тестостерон
10
препарат
9
повышение
12
гормон
7
повышать
4
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3
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5
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3
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3
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3
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3
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2
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2
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4
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1
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1
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5
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5
[/table]
5. Ключи (точное вхождение)
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Выбранный исполнитель
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