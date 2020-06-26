Нам для небольшого рекламного проекта требуется несколько игр, которые вам и предстоит придумать и описать в качестве технического задания (ТЗ). Мы не ищем профессиональных писателей игр, нам нужен человек, которому будет интересно выдумывать игры и ...
Сео статьи по строительным материала
Нужны грамотные структурированные тексты по строительным материалам. Задача описать товар и преимущества покупки в нашем интернет-магазине. Тексты должны быть структурированы (подзаголовки h2, h3, списки, сноски, перелинковка). Уникальность 100%, вода до 15%, заспамленность до 55%. ТЗ отправлю выбранному исполнителю. Общий размер задачи 36,5K. Пишите ваши предложения по цене
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