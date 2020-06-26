Сео статьи по строительным материала

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Завершен9 заявок339 просмотров

Нужны грамотные структурированные тексты по строительным материалам. Задача описать товар и преимущества покупки в нашем интернет-магазине. Тексты должны быть структурированы (подзаголовки h2, h3, списки, сноски, перелинковка). Уникальность 100%, вода до 15%, заспамленность до 55%. ТЗ отправлю выбранному исполнителю. Общий размер задачи 36,5K. Пишите ваши предложения по цене

5 лет назад
Rohlecova
40 лет
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4 года назад

Выбранный исполнитель

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
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3 года назад
5 лет назад
$72
2 дня
Тексты написаны качественно, все пожелания и исправления выполнены. Коммуникабельный исполнитель. Рекомендую, было приятно работать!
Оплата поступила моментально. Замечания вменяемые и минимальные. Рад сотрудничеству, рекомендую

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