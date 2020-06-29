Нужна оригинальная статься про вот этот сервис https://begeton.com/promotion#company https://begeton.com/promotion https://begeton.com/ Статья - минимум 2000 без пробелов Ну, конечно, желательно хвалебно и т.д Но стиль все же больше деловой. ...
Написание объявлений по ключевым фразам.
Нужно написать объявления для ключевой фразы, эти ключевые фразы будут являться заголовками
объявлений (список ключей в файле)
Нужно написать 48 объявлений под 24 заголовка
(по два объявлений на один заголовок, объявления должны быть уникальным,
и между собой тоже)
Тексты должны подходить к ключевой фразе.
В тексте должен быть упомянут один раз город - Краснодар.
Также будет предоставлен список фраз и слов,
которые можно будет использовать в текстах для объявлений. (но не обязательно)
Текст 1,5к символов без пробелов
Грамотный текст, без орфографических и пунктуационных ошибок
Тексты объявлений будут проверяться несколькими людьми +
тексты буду проверяться на похожесть между собой через сервис
Оплата - 100р. за текст.
Пример написанного объявления в файле.
Примерная структура объявления:
1.3-4 предложений о нас и нашем ассортименте
2.7-10 предложений о наших товарах, которые мы предлагаем.(в примере была мульчирующая
пленка)
3.4-5 предложений - о скидках, акция, системе лояльности и доставки и т.д.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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