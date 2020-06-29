Написание объявлений по ключевым фразам.

Нужно написать объявления для ключевой фразы, эти ключевые фразы будут являться заголовками

объявлений (список ключей в файле)

Нужно написать 48 объявлений под 24 заголовка

(по два объявлений на один заголовок, объявления должны быть уникальным,

и между собой тоже)

Тексты должны подходить к ключевой фразе.

В тексте должен быть упомянут один раз город - Краснодар.

Также будет предоставлен список фраз и слов,

которые можно будет использовать в текстах для объявлений. (но не обязательно)

Текст 1,5к символов без пробелов

Грамотный текст, без орфографических и пунктуационных ошибок

Тексты объявлений будут проверяться несколькими людьми +

тексты буду проверяться на похожесть между собой через сервис

Оплата - 100р. за текст.

Пример написанного объявления в файле.

Примерная структура объявления:

1.3-4 предложений о нас и нашем ассортименте

2.7-10 предложений о наших товарах, которые мы предлагаем.(в примере была мульчирующая

пленка)

3.4-5 предложений - о скидках, акция, системе лояльности и доставки и т.д.