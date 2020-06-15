Написать три текста на английском. Гемблинг

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Завершен4 заявки470 просмотров

Подробное ТЗ в прикрепленных файлах. Укажите тариф и сроки выполнения. 

5 лет назад
Savik_vl
49 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$50
3 дня
Рекомендую к сотрудничеству. Отличная скорость, замечаний по работе нет
Грамотно составленное ТЗ, оперативная оплата. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
246 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
529 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Копирайтинг
Алина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад