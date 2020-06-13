Мне нужно написать 90 статей

Нужно написать статьи на тему бьюти 30 шт., наука 30 шт. и компьютерная техника, гаджеты 30 шт..

Размер статьи 2000-4000 символов.

Цена не привязана к количеству символов, оплата за 1 статью 50 рублей.

Очень много работы , ищу постоянных авторов.

Нужно писать от первого лица. Статья не должна быть рекламой, а должна носить информационный характер.

Введение (о чем будет статья, что бы подогреть интерес читателя) и заключение (гармоничный вывод, обратить внимание на самое важное)не более 2-3 предложений

Не нужно писать общепринятые факты,а то будет доработка. Информация должна быть без "воды"

Обязательно структура с подзаголовками(H2, H3)

В тексте должны быть свои рассуждения,можно проявлять позитивные эмоции

Текст должен быть уникальным не менее 95% проверяю на https://www.etxt.ru/antiplagiat/

Избегать приемов : повторы в тексте, канцеляризм, вводные конструкции("как правило", "одним словом"), просторечия (ну значит,ну типа), штампы (будьте внимательны, будьте начеку), нарушения порядка слов в предложении.

Оплата на Яндекс Деньги или карту банка. Кому интересно, пишите :)