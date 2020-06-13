Для сайта необходимо расписать информацию по услугам: -Marketing -Создание сайтов ( bitrix, phyton) -Создание лендингов -SMM -Дизайн -Event -PR
Мне нужно написать 90 статей
Нужно написать статьи на тему бьюти 30 шт., наука 30 шт. и компьютерная техника, гаджеты 30 шт..
Размер статьи 2000-4000 символов.
Цена не привязана к количеству символов, оплата за 1 статью 50 рублей.
Очень много работы , ищу постоянных авторов.
Нужно писать от первого лица. Статья не должна быть рекламой, а должна носить информационный характер.
Введение (о чем будет статья, что бы подогреть интерес читателя) и заключение (гармоничный вывод, обратить внимание на самое важное)не более 2-3 предложений
Не нужно писать общепринятые факты,а то будет доработка. Информация должна быть без "воды"
Обязательно структура с подзаголовками(H2, H3)
В тексте должны быть свои рассуждения,можно проявлять позитивные эмоции
Текст должен быть уникальным не менее 95% проверяю на https://www.etxt.ru/antiplagiat/
Избегать приемов : повторы в тексте, канцеляризм, вводные конструкции("как правило", "одним словом"), просторечия (ну значит,ну типа), штампы (будьте внимательны, будьте начеку), нарушения порядка слов в предложении.
Оплата на Яндекс Деньги или карту банка. Кому интересно, пишите :)
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