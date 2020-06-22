Необходимо написать текст для сайта

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Завершен4 заявки694 просмотра

Для сайта необходимо расписать информацию по услугам:

-Marketing

-Создание сайтов ( bitrix, phyton)

-Создание лендингов

-SMM

-Дизайн 

-Event

-PR

5 лет назад
katya777
41 год
6 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$21
5 дней
Escrow
Работа выполнена на отлично! Супер текст, я в восторге! Благодарю за работу!
Всё хорошо, большое спасибо за доверие!

Заявки фрилансеров

Анна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
121 отзыв
5 лет назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
163 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
ТОП-10
Копирайтинг