Написать текст на тематику ретро-мотоциклы. От 2000-4000 бсп

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Закрыт10 заявок593 просмотра

Тематика: Мотоциклы и ретро-мото.

-Пишем от первого лица. 

-Нужна только полезная информация, краткая и по делу, не лейте воду, вводные конструкции не нужны.

-Найдите действительно что-то интересное и необычное.

-Не нужно писать общеизвестные факты, иначе будет доработка.РедактироватьРазместить повторноЗакрыть

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