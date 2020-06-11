Добрый День Коллеги. Нужен копирайтер с Украины по написанию пакета из 50 SEO текстов по семантике по следующим темам: украшения, аксессуары, мебель и быт, предметы искусства. - Если есть опыт предлагайте примеры работ. ...
Написать текст на тематику ретро-мотоциклы. От 2000-4000 бсп
Тематика: Мотоциклы и ретро-мото.
-Пишем от первого лица.
-Нужна только полезная информация, краткая и по делу, не лейте воду, вводные конструкции не нужны.
-Найдите действительно что-то интересное и необычное.
-Не нужно писать общеизвестные факты, иначе будет доработка.РедактироватьРазместить повторноЗакрыть
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