все в файле :)
Написать текст для видео на YouTube
Требования:
Копирайтер разбирается в теме статьи
Грамотное и простое написание
Ждем заявок!
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