Написать текст для видео на YouTube

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Закрыт18 заявок688 просмотров

Требования:

Копирайтер разбирается в теме статьи

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Ждем заявок!

5 лет назад
ArtemTyurin-1
Артём 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дарига
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Вероника
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 дней назад
105 отзывов
5 лет назад
Екатерин
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
246 отзывов
5 лет назад
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