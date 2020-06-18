Написать статью, тематика чистка ковров, уборка дома

Всем доброго времени суток. Есть достаточно нестандартное задание, сделать расшифровку 500 слов сленгов. Пару нюансов про задание. 1. От слова к слову объем толкования может отличаться. Для ярко выраженных ...
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