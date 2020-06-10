Написать текст

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт31 заявка589 просмотров

Текст про красоту, перманентный макияж. 

5 лет назад
guest_15917932209228
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Ирина
 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Виктория
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Константин
 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Настя
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
45 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Ксения
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
264 отзыва
5 лет назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
5 лет назад
Светлана
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мелана
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Аня
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
18 отзывов
5 лет назад
Елизавета
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
212 отзывов
5 лет назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
163 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Ангелина
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валерия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алена
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
246 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Анна
 
42 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
48 отзывов
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 дней назад
33 отзыва
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется автор

    Здравствуйте, нужен грамотный, ответственный и трудолюбивый автор на информационные статьи. Объем 200 штук. Пишем о рейтингах разных товаров. Подробная инструкция по написанию - https://docs.google.com/document/d/1ysNuunlLq3nnOsOg0anwhslKvvCqpSrB9dbKCY6Cat8/edit?usp=sharing. Готовы платить 25 рублей за 1 к с возможностью увеличения при ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется копирайтер

    Автомобильная тематика. Пишите стоимость за 1000 знаков. Прикладывайте портфолио Объем работы 10-20 тысяч Разовая работа

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать тексты на английском для сайта (тема IT безопасность)

    Задача: написать информативные, уникальные и грамотные тексты для основных разделов сайта:1. О компании;2. Информация для клиентов;3. О продукте;4  информация о нашем подходе, как мы работаем;4. контакт (минимум тексты, чтобы показать как с нами связаться)Требования к ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать тексты для сайта

    Тексты для страниц о нас, доставка, оплата и т.д. Более подробно скину в ЛС, Телеграм, Скайп. ТЗ есть. Если нужно я все уточню. ТЗ прикрепляю.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написание текстов

    Требуется выполнить описания товаров для сайта. Тексты не сложные, но работа срочная. Если готовы приступить прямо сейчас, то оставляйте отклик. Объем большой, сколько сможете сделать, столько оплачивается. 1000 зпб - 50 рублей. Прошу откликаться только ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать шаблоны zennoposter

    Нужно написать шаблоны zennoposter для регистрацииаккаунтов, для рассылки и для автоматизации работы над сайтами. Заказ более чем на 10 сайтов на сумму более 100 000 руб.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Статья в англоязычной Wikipedia

    Добрый день, коллеги, В статье на английском языке нужно внести простую правку - добавить ссылку на источник. В заявке прошу указать стоимость и срок работы а также Ваш опыт ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад