Обзор сервиса

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Закрыт1 заявка121 просмотр

Здравствуйте, хочу сделать заказ на обзор сервиса. Проект финансовый, но деньги с пользователей не берём. У нас нет функции приёма платежей от пользователей. Желательно постоянное сотрудничество. 

5 лет назад
Vasyl22
47 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
день назад
140 отзывов
5 лет назад

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