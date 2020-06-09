Сделать качественный копирайтинг на тему: Как сдать свою квартиру в аренду? Объем 6000 збп. Бюджет 300 грн. Срок до 16.06.2020. Более подробно в ТЗ.
Отзыв в приложении Плей маркет
Нужно написать много отзывов приложению плей маркета - стоимость одного 30 руб - написать нужно как можно больше
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