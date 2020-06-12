SEO тексты для категорий сайта

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок985 просмотров

Требуется написать SEO тексты для категорий сайта.

Тематика сайта - Windows / программы .

Объем текстов около 2000-3000 знаков каждый, уникальность не менее 95%.

Количество текстов 10-20 штук.

В перспективе будет еще много подобной работы.

5 лет назад
n1ck_dev
Николай 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

maxfrancisco
Максим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
5 лет назад
$6
1 день
Могу смело рекомендовать Максима всем тем кому нужен знающий свое дело исполнитель! Работу выполняет всегда на высшем уровне и в сроки. Продолжаем сотрудничать
Рекомендую Николая для сотрудничества. Дал чёткое задание, быстро оплатил выполненную работу. Продолжаем работать над проектом.

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