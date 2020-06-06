Написание статьи на блог

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Закрыт30 заявок1300 просмотров

Ищу на постоянную основу копирайтера, писать статьи на тематику мотивации и успеха, коучинг, достижение целей и т д

требования

- опыт копирайтинга, желательно по тематике от 1 года

- ответственность

- исполнительность

высылаю сначала одно тестовое задание, если все понравится, то гарантирую постоянные заказы как минимум на ближайшие 6 месяцев - 1 год

Прошу высылать ваши пожелания по цене

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Татьяна

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