Написать статью

Требуется написание рерайт статьи для мобильной игры пабг мобайл, тема" виды и разнообразие оружия"(4-5к.сим) 80 руб на 1000 символов, с дальнейшем долгосрочным сотрудничеством. Исходник предоставлю исполнителю.
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Ищу автора по тематике Пк, електроника, интернет Мне нужно 30 статей
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