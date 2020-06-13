Нужен текст для 4 страниц

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Завершен1 заявка181 просмотр

ТЗ прислал в личку.

5 лет назад
Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад

Выбранный исполнитель

AvtorTekstoff
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$9
3 дня
Получил в срок текст в точности по ТЗ, все хорошо.
Интересные темы, мгновенная проверка, удобное сотрудничество! Спасибо большое! Буду рад работать с вами в дальнейшем.

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AvtorTekstoff
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад