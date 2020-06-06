Статья на блог по детской тематике

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Завершен5 заявок578 просмотров

Здравствуйте Юлия! Вы мой первый копирайтер! Пожалуйста поправьте если что не так. Наполняю новый блог о детях.  Необходимо написать итересную, информационную статью по теме" Развитие речи у ребенка 2 лет".  Срок желательно 2 дня. В общем ничего особенного. 

Напишите как Вы привыкли работать? Куда отправлять ТЗ? Еще раз уточните цену.

Жду ответа.Ольга.

5 лет назад
Vester
Ольга 
61 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

julija27
Юлия 
41 год
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$3
1 день
Впервые работала с Юлией. Очень понравилась! Доброжелательная. Пишет быстро и хорошо. По SEO без притензий. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую!
Рекомендую этого заказчика! Понятное ТЗ, оперативная оплата. Ольга еще и очень приятная в общении, одно удовольствие с ней работать!

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5 лет назад
5 лет назад
julija27
Юлия 
41 год
14 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
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