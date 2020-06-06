Требуется написать 90 статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок874 просмотра

Требуется написать 30 статей на тематику "Наука", 30 статей на тематику "Технологии, Интернет, Гаджеты" и 30 статей на тематику "Бьюти" : всего 90 статей . Оплата за 1 статью 50 рублей . Минимальные требования

5 лет назад
guest_15913577502762
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алена
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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Анастасия
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
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Наталья
 
47 лет
9 лет в сервисе
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год назад
2 отзыва
5 лет назад
Ира
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 дней назад
33 отзыва
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