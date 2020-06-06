Требуется копирайтеры для написания текстов на сайт

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Закрыт29 заявок1070 просмотров

Здравствуйте! Нужно оперативно написать примерно 100-200 текстов для сайта со вставкой ключевых слов. Уникальность от 95%. Тематика учебный центр.

Жду информации по стоимости за 1тыс бп и объемы в день, которые готовы писать.

5 лет назад
dkanareykin
Денис 
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
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