Требуется копирайтеры для написания текстов на сайт

Здравствуйте Юлия! Вы мой первый копирайтер! Пожалуйста поправьте если что не так. Наполняю новый блог о детях. Необходимо написать итересную, информационную статью по теме" Развитие речи у ребенка 2 лет". Срок желательно 2 дня. В ...