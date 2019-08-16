dkanareykin

Ищу вебмастера для выполнения списка работ над сайтом! Задачи, которые нужно будет сделать: 1. Разместить готовые тексты на сайте (поля: заголовок, тайтл, текст со списками и подзаголовками, вставить таблицу с ценой ...
- Наполнение сайтов29 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно оперативно написать примерно 100-200 текстов для сайта со вставкой ключевых слов. Уникальность от 95%. Тематика учебный центр. Жду информации по стоимости за 1тыс бп и объемы в день, которые готовы писать.Копирайтинг29 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать рерайт 2х небольших текстов, общий объем 4000 символов. Оплата Вебмани или Киви. Просьба прислать стоимость и срокРерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо настроить турбо-страницы на сайт сделанном на modx evo. Жду предложений по стоимости и срокам.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищу вебмастера для выполнения списка работ над сайтом! Задачи, которые нужно будет сделать: 1. Наполнить разделы (с помощью html-редактора): доставка и оплата, вопрос-ответ, и др. с источника (переписав и сделав текст уникальным на ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу вебмастера для выполнения списка работ над сайтом! Нужно переписать некоторые тексты и сверстать блоки в контент. Подробности в ЛС!Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на CMS Modx Evolution, нужно внести корректировки: 1. Создать на сайте большую форму на сниппете Eform (около 100 полей) 2. Улучшить дизайн некоторых блоков (с предварительным согласованием дизайна этих блоков, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад