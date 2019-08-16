dkanareykin

Денис dkanareykin

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ndr751
Денис 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Сделать рерайт 2-х текстов
Спасибо за интересный заказ!)
Все отлично, рекомендую!
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