Сделать рерайт 2-х текстов

РерайтингЗавершен9 заявок275 просмотров
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Необходимо сделать рерайт 2х небольших текстов, общий объем 4000 символов.

Оплата Вебмани или Киви.

Просьба прислать стоимость и срок

4 года назад
dkanareykin
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ndr751
Денис 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$3
1 день
Все отлично, рекомендую!
Спасибо за интересный заказ!)
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