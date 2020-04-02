Необходимо писать информационные тексты для сайта про компьютеры

$1000
РерайтингЗакрыт47 заявок1879 просмотров
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Ищу рерайтеров, способных писать тексты на информационный сайт компьютерной тематики. Нужно будет написать более 200 статей.

Четкие Технические Задания, ключевые слова и рекомендации

предоставляются непосредственно перед заказом и в процессе работы не

меняются.

Требования к тексту:

-соблюдение требований по размеру текста;

-хороший уровень русского языка;

-органичное вписывание обязательных фраз;

-уникальность не менее 90%.

Со своей стороны гарантирую:

-быструю оплату без задержек;

-большое количество заказов.

Оплата 40 рублей за 1000 знаков без пробелов. После 10 принятых текстов

ставка повышается до 45 рублей. Заинтересован в долгосрочном

сотрудничестве.

Заказы есть всегда, работы хватит на всех. Жду ваших откликов к проекту.

Тексты для сайта
4 года назад
LanikhinSergei
Сергей 
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
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