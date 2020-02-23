Рерайт статьи "5 Марта - День выключенных гаджетов "

РерайтингЗакрыт3 заявки352 просмотра
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 Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи  название указано в заголовке данного проекта - предлагайте цену свою в рублях в личном сообщении. объем 2000-10000 знаков - 100% уникальность. Оплата в день написания = Яндекс Кошелек либо Сбербанк (строго).   Просьба дать ссылки на примеры (3 шт. в Интернете) ваших статей желательно разных тематик.  Напишите, что цена 30р./1т.збп вас устраивает и я сразу отвечу.

4 года назад
VolkovSerg
Сергей 
53 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
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