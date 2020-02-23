Рерайт статьи "5 Марта - День выключенных гаджетов "

Напишите в каких темах реально разбираетесь. Рерайт самый обычный - берете готовую новость и переписываете своими словами. Бюджет небольшой, так как переписывать просто переписывать новости несложно. Никакого сео и т.п. не требуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи название указано в заголовке данного проекта - предлагайте цену свою в рублях в личном сообщении. объем 2000-10000 знаков - 100% уникальность. Оплата в день написания = Яндекс Кошелек либо Сбербанк (строго). Просьба дать ссылки на примеры (3 шт. в Интернете) ваших статей желательно разных тематик. Напишите, что цена 30р./1т.збп вас устраивает и я сразу отвечу.
- Похожие заказы
- Рерайтинг86 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Сделать рерайт 3 статьей на русском и английскомРерайтинг12 заявокЗакрыт4 года назад
- $160
Нужно сделать рерайт 50 текстов на английском. Если сработаемся, то будет большой заказ еще на 950 текстов.Рерайтинг16 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать небольшую книгу 100-150 страниц по имеющимся материалам.Рерайтинг16 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать текст (мед. тематика) на русском языке с использованием ключ. слов. Cписок ключ. слов на английском языке. То есть что бы по смыслу более менее все читалось. Пример: Buy aspirin в аптеке, вы получаете качественное лекарство..... Обший ...Рерайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно сделать небольшой рерайт текстов. Всего 10 шт. Тема женская. Цена 70р за текст.Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Для сайта https://23.mkkraft.ru/ Нужно переписать тексты на страницах, уникализировать. Добавить региональную принадлежность - Краснодар. Описание и название товаров - не редактируются. Заголовки и блоки текстов - редактируются. Нужно, чтобы новый поддомен не склеился с основным доменом. Поэтому допустима определенная вольность. Результатом работы ...Рерайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет! Нужен рерайт текстов на русском языке, жду ваши предложения по цене.Рерайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго дня. Нужно отрерайтировать порядка 250к-300к текста. Тематика - Фурнитура мебельная. Первые 100к сделать нужно в течении 2-х дней, остальные в течении недели. Оплата по факту, этапами.Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется переписать десяток статей на тему отопления, вентиляции и кондиционирования. 4-7 тыс збп каждая. Оригиналы несколько топорны в стиле изложения, задача переписать для людей, чтобы легко читалось и воспринималось. При этом, естественно, обязательна уникальность. Пересказываем статью ...Рерайтинг24 заявкиЗакрыт4 года назад