Рерайт 10 статей по теме строительной инженерии

РерайтингЗакрыт24 заявки701 просмотр
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Требуется переписать десяток статей на тему отопления, вентиляции и кондиционирования.  4-7 тыс збп каждая.

Оригиналы несколько топорны в стиле изложения, задача переписать для людей, чтобы легко читалось и воспринималось. При этом, естественно, обязательна уникальность. Пересказываем статью своими словами.

4 года назад
axel_kar
Алексей 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад