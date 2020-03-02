Тексты для сайта светильников

РерайтингЗавершен1 заявка147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

первый.

http://cs-nn.ru/

Написать приличный текст, чтобы главная выглядела интересно.

Использовать ключевые слова:

1. Купить светильник в Нижнем Новгороде

2. Купить люстру

Плюс по возможности упомянуть другие тематические слова сайта.

Второй.

http://cs-nn.ru/o-kompanii/

"причесать" текст

Объем для первого около 2500 знаков, у второго примерно тот же, что и сейчас.

Тексты для сайта
4 года назад
efriend1984
Иван 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Faina_Shatrova
Фаина 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$1
1 день
WMZ
Фаина отлично и оперативно справилась с работой. Рекомендую
Спасибо, Иван, за заказ и оперативную оплату, несмотря на неблагоприятные личные обстоятельства. Мои рекомендации!
  • Похожие заказы

  • Поиск копирайтера на долгосрочную работу в сервис по копирайтингу

    $221

    Ищутся люди на долгосрочную работу копирайтерами в сервис по написанию текстов. Работа ежедневная - в день будет выдаваться по 10 статей по 2000 знаков без пробелов. Один выходной - выбираете сами его. Оплата 14 000 рублей. Оплата 2 ...

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайтинг описаний товаров

    Требуется сделать рерайтинг описаний к аксессуарам мобильной техники. Вот все текста которые нужно сделать: https://docs.google.com/document/d/1g4w39JijlpNx0YFr9h1qts3VVdcPIv3NCfU2Xe3KDlI/edit?usp=sharing Уникальность по text.ru от 90%

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать книгу

    Здравстуйсте  У меня есть материал из которого я бы хотела создать книгу и блог. Книга для женщин о том как построить счастливые отношения с мужчиной. Могли бы вы взяться за такой проект?

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт дипломной работы

    Нужен человек, который переформулирует теорию для магистратской диссертации по психологии, свяжет текст по смыслу, дополнит выводами. Процент оригинальности текста должен быть не меньше 75.

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Соотнести названия игр и ссылки на Play Market

    $7

    В прикрепленном файле список игр на Play Market, вам необходимо найти эти игры на сайте и скопировать ссылки в документ. Если игры нет – выделяете жирным красным, если есть несколько вариантов (например, только одно слово в ...

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт текста для сайта

    В приложении к проекту текст для сайта, нужно сделать рерайт, чтобы была уникальность не ниже 90%. Всего получается около 27 000 символов текста, без пробелов. В комментариях сразу пишите условия работы, цену, примерный срок работы и способы ...

    Рерайт текста
    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статьи на тему демографии

    Требуется выполнить рерайтинг статей на тему демографии в России. Креативность не требуется, нужно сухо и грамотно изложить суть с современными данными.  Уникальность - от 90%. Начинаем по ставке 40 руб. за тысячу знаков б.п. , ...

    Рерайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется качественный рерайт 6000 знаков

    Требуется качественный рерайт 6000 знаков. Уникальность: 90%+ и нужно, и главное чтобы текст был читабельным и грамотным. Файлы прилагаются. После рерайта ожидается примерно столько знаков, сколько в файлах. Если будут больше, доплачу. Оплата по WEBMONEY или ЯД.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад