Поиск копирайтера на долгосрочную работу в сервис по копирайтингу

Ищутся люди на долгосрочную работу копирайтерами в сервис по написанию текстов.

Работа ежедневная - в день будет выдаваться по 10 статей по 2000 знаков без пробелов.

Один выходной - выбираете сами его.

Оплата 14 000 рублей.

Оплата 2 раза в месяц на удобный вам кошелек. Обсуждается оплала на карту.

Опыт работы должен быть от 1 года в тематике копирайтинг/рерайтинг

Тематики разные.

Прошу, те кто откликается, сразу кидайте ваше портфолио.

Ибо нужны люди, кто сможет работать.