Нужно сделать рерайтинг текста о мотоциклах

РерайтингЗакрыт32 заявки689 просмотров
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https://mirmotorbike.ru/istoriya-motocykla

Страница на которой сам текст. Нужно сохранить смысл написанного.

Уникальность должна быть не менее 90 процентов по text.ru

4 года назад
YrikkirY
Юрий 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
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