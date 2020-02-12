Нужно сделать рерайтинг текста о мотоциклах

Нужен рерайт описаний 75 сериалов по 1000 знаков без пробелов. Исходники есть. Оплата: 15-20 руб за 1000 знаков без пробелов в зависимости от уровня Вашей грамотности и скорости работы. Опыт неважен, главное умение излагать мысли в грамотном ...
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https://mirmotorbike.ru/istoriya-motocykla
Страница на которой сам текст. Нужно сохранить смысл написанного.
Уникальность должна быть не менее 90 процентов по text.ru
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