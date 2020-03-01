Редактирование текстов

$10
РерайтингЗавершен6 заявок219 просмотров
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Нужно сделать небольшой рерайт текстов. Всего 10 шт. Тема женская. Цена 70р за текст. 

4 года назад
Ekaterina-1989
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Annbelevich
Анна 
32 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 года назад
$10
7 дней
С задачей справилась отлично.
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