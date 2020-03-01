Редактирование текстов

Для сайта https://23.mkkraft.ru/ Нужно переписать тексты на страницах, уникализировать. Добавить региональную принадлежность - Краснодар. Описание и название товаров - не редактируются. Заголовки и блоки текстов - редактируются. Нужно, чтобы новый поддомен не склеился с основным доменом. Поэтому допустима определенная вольность. Результатом работы ...