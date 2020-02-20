Нужен рерайт текстов на русском

Ищутся люди на долгосрочную работу копирайтерами в сервис по написанию текстов. Работа ежедневная - в день будет выдаваться по 10 статей по 2000 знаков без пробелов. Один выходной - выбираете сами его. Оплата 14 000 рублей. Оплата 2 ...