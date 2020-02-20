Исходники есть. Нужен хороший живой язык, грамотность. От исполнителей: ставки и примеры работ.
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Всем привет!
Нужен рерайт текстов на русском языке, жду ваши предложения по цене.
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