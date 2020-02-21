Уникализировать текст на сайте, добавить региональность

РерайтингЗакрыт5 заявок226 просмотров
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Для сайта https://23.mkkraft.ru/

Нужно переписать тексты на страницах, уникализировать. 

Добавить региональную принадлежность - Краснодар.

Описание и название товаров - не редактируются.

Заголовки и блоки текстов - редактируются.

Нужно, чтобы новый поддомен не склеился с основным доменом. Поэтому допустима определенная вольность.

Результатом работы будет являться эксель документ со столбцами

адрес страницы | был текст  | новый текст

Пишите сроки и цены. 

4 года назад
magnus-vv
Василий 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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