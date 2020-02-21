Требуется простой рерайт (RU).

РерайтингЗакрыт17 заявок852 просмотра
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Требуется написать текст (мед. тематика) на русском языке с использованием ключ. слов.

Cписок ключ. слов на английском языке.

То есть что бы по смыслу более менее все читалось. 

Пример: Buy aspirin в аптеке, вы получаете качественное лекарство.....

Обший объем около 30тыс. символов для начала.

4 года назад
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад