Требуется простой рерайт (RU).

Требуется написать текст (мед. тематика) на русском языке с использованием ключ. слов.

Cписок ключ. слов на английском языке.

То есть что бы по смыслу более менее все читалось.

Пример: Buy aspirin в аптеке, вы получаете качественное лекарство.....

Обший объем около 30тыс. символов для начала.