Тексты для сайта

РерайтингЗакрыт13 заявок360 просмотров
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Елена, здравствуйте. Я создаю сайт по курсу чувственный массаж. Есть тексты на русском которые надо переделать, дополнить, адоптировать. Вам интересна такая работа?Буду благодарна за любой ответ. Галина

Тексты для сайта
4 года назад
guest_15830045392471
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад