Рерайт текста

$40
РерайтингЗавершен3 заявки155 просмотров
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Нужен рерайт текста примерно на 20-30 тыс. символов.

Тематика - строительные и отделочные работы.

Требования:

- уникальность: 100%

- читабельность

- наличие смысловых абзацев

Рерайт текста
4 года назад
dmy3
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
maxfrancisco
Максим 
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
час назад
4 года назад
$2
1 день
Отличная работа, качественный результат. По срокам сработал даже на опережение. Всегда оперативный ответ на вопросы и правки в случае каких-либо пожеланий. Очень рекомендую!
Великолепный заказчик. Чётко поставленная задача, постоянно на связи, моментальная оплата. Рекомендую Дмитрия для сотрудничества!