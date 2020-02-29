Рерайт англ статьи об HR IT

$1
РерайтингЗакрыт1 заявка322 просмотра
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Рерайт английской статьи об IT HR – https://www.invokegeek.com/articles/job-burnout-in-it/

Обязательные требования  

Начальное знание ИТ и HR  

Уникальность текстов – 100%  

Advanced/Native English Level, будет плюсом наличие сертификатов  

Компенсация:  

40 руб. / 1 000 зн. без пробелов  

При отклике, пожалуйста, укажите ваш уровень владения английским языком и страну проживания,

4 года назад
guest_15830644410803
4 года в сервисе
Был
4 года назад