Рерайт англ статьи об HR IT

Напишите в каких темах реально разбираетесь. Рерайт самый обычный - берете готовую новость и переписываете своими словами. Бюджет небольшой, так как переписывать просто переписывать новости несложно. Никакого сео и т.п. не требуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рерайт английской статьи об IT HR – https://www.invokegeek.com/articles/job-burnout-in-it/
Обязательные требования
Начальное знание ИТ и HR
Уникальность текстов – 100%
Advanced/Native English Level, будет плюсом наличие сертификатов
Компенсация:
40 руб. / 1 000 зн. без пробелов
При отклике, пожалуйста, укажите ваш уровень владения английским языком и страну проживания,
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