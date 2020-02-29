Сделать тексты вакансий на английском языке

$160
РерайтингЗакрыт11 заявок344 просмотра
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Нужно сделать рерайт 50 текстов на английском.

Если сработаемся, то будет большой заказ еще на 950 текстов.

4 года назад
Dale_Cooper
Александр 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад