Ищу рерайтеров, способных писать тексты на информационный сайт компьютерной тематики. Нужно будет написать более 200 статей. Четкие Технические Задания, ключевые слова и рекомендации предоставляются непосредственно перед заказом и в процессе работы не меняются. Требования к тексту: -соблюдение требований ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо написать 50 статей на английском языке.
Тематика: email marketing, lead generation, email finder tools
Требования к статьям: 1000-1500 слов, уникальность текста не менее 95% (размер шингла 4 слова).
Целевая аудитория: маркетологи, лидогенераторы
Материалы для работы: можно составить статьи путем перефразирования, изменения порядка приложений, использования синонимов на основании следующих материалов
https://www.leadbloging.com/email-finding-tools/
https://aeroleads.com/blog/email-finder-tools/
https://thestartingidea.com/lead-generation-software/
Пример возможных тем на основании указанных выше материалов:
20 Best Email Finder Tools to Check Out in 2020
10 Best Email Finder Tools
Top 20 Email Finder Tools for Lead Generation
Best Email Finder tools for effective marketing
Best 10 Email Finder tools for lead generation in 2020и т.д.
Ключевой контент: в каждой статье должно быть описание приложения MailHunter
детали о приложении для статей можно взять на сайте - https://mailhunter.io/
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