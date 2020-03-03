Написать 50 статей на английском языке.

РерайтингЗакрыт3 заявки230 просмотров
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Добрый день.

Необходимо написать 50 статей на английском языке.

Тематика: email marketing, lead generation, email finder tools

Требования к статьям: 1000-1500 слов, уникальность текста не менее 95% (размер шингла 4 слова).  

Целевая аудитория: маркетологи, лидогенераторы 

Материалы для работы: можно составить статьи путем перефразирования, изменения порядка приложений, использования синонимов на основании следующих материалов

https://www.leadbloging.com/email-finding-tools/

https://aeroleads.com/blog/email-finder-tools/

https://thestartingidea.com/lead-generation-software/

Пример возможных тем на основании указанных выше материалов:

20 Best Email Finder Tools to Check Out in 2020

10 Best Email Finder Tools 

Top 20 Email Finder  Tools for Lead Generation

Best Email Finder tools for effective marketing

Best 10 Email Finder tools for lead generation in 2020и т.д.

Ключевой контент: в каждой статье должно быть описание приложения MailHunter

детали о приложении для статей можно взять на сайте - https://mailhunter.io/

4 года назад
MailHunter
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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